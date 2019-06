Für die Rettungskräfte des DRK in Rommerskirchen (Rhein-Kreis-Neuss) gehören Gewalt und Bedrohungen zu ihrem Arbeitsalltag: Sanitäter Max König wurde während seiner Ausbildung zu einer vermeintlich hilflosen Person gerufen, berichtet er dem WDR . Ein junger Mann liegt auf dem Boden, reagiert nicht auf seine Ansprache. "Auf einmal ist derjenige aufgesprungen, ganz unvermittelt, hat aus seiner Bauchtasche ein Messer gezogen und hat gesagt: 'Ihr geht jetzt, sonst steche ich euch alle ab.'"

Sympathie-Offensive gegen Gewalt

Wie geht man mit dieser rohen Gewalt um? Der DRK-Kreisverband Grevenbroich e. V. hat sich gegen "den moralischen Zeigefinger" entschieden, so Marcel Offermann vom DRK Rhein-Kreis-Neuss. Stattdessen hat er mit seinen Kollegen ein Video gedreht. Verbreitet wird es über Social-Media-Kanäle und wurde dort schon hunderte Male geteilt.

In dem Clip stellen die Rettungskräfte Bedrohungsszenen nach und zeigen mit einer klaren Geste - Daumen runter -, was sie davon halten. All das zu der fetzigen Musik des Megahits "Respect" von Soul-Ikone Aretha Franklin. Nebenbei zeigen die DRKler, dass sie nicht nur Leben retten, sondern auch gut tanzen können. Eine Sympathie-Offensive gegen Gewalt.

Dreh in der Freizeit

13 Stunden lang haben die DRK-Mitarbeiter in ihrer Freizeit gedreht. Für Sebastian Steinmetz vom DRK ist es "ein Hilferuf der Rettungskräfte". Gewalt gegen Sanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute sei ein absolutes Unding: "Wir kommen zum Retten und werden dann selbst zum Opfer."

Jeder achte Retter in NRW hat nach Angaben des Landesinnenministers bereits Gewalt im Job erfahren. Die Erfahrungen der Grevenbroicher DRK-Retter sind keine Einzelfälle. Darum schreiben sie in ihrem Facebook-Post auch ausdrücklich: "Stellvertretend steht das Statement natürlich auch für die Kollegen der Polizei, Feuerwehr und allen anderen Einsatzkräften."