Düsseldorfer Altstadt: Polizei befreit Dreijährige aus verschlossenem Auto

In Düsseldorf sind in der Nacht zu Sonntag Passanten auf ein weinendes und verzweifeltes Mädchen aufmerksam geworden. Die Dreijährige saß in einem Auto in der Altstadt - von ihren Eltern keine Spur. Gegen 3.15 Uhr riefen die Zeugen die Polizei hinzu. Die befreite das Mädchen, indem sie eine Scheibe des Autos einschlug.

Eine halbe Stunde nach der Befreiung des Mädchens tauchte die 23 Jahre alte Mutter mit einem Begleiter auf. Sie waren offenbar zuvor in der Altstadt unterwegs. Ein Atemalkoholtest auf der Wache ergab bei der Mutter einen Wert von fast zwei Promille, der Test des Begleiters und Fahrers des Autos war negativ. Die Polizei fertigte eine Meldung an das Jugendamt an. Das dreijährige Mädchen blieb laut Polizei unversehrt.