Drei Monate Maskenpflicht: Was passiert bei Verstößen?

So gehen andere Bundesländer mit Verstößen um

Der Föderalismus in Deutschland gibt den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit, die Corona-Maßnahmen lokaler, gezielter und angemessener zu verhängen. Allerdings können die örtlichen Unterschiede die Bürger (und Reisenden) sehr verunsichern. So zahlt man etwa in Bayern 150 Euro (bei Kindern unter 14 Jahren die strafmündige Begleitperson), in Berlin sogar 50 bis 500 Euro, in Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein hingegen wird man gar nicht zur Kasse gebeten.

Bei Verstößen anderer Art gegen die Corona-Schutzverordnung in NRW sind deutlich höhere Bußgelder festgelegt. Einen Überblick erhalten Sie auf der Seite des Bußgeldkatalogs 2020: