Die Sommerferien stehen vor der Tür. Trotz Fridays for Future-Demos starten Menschen in NRW mit dem Flieger in die Ferien. Wie sich die Flugzahlen entwickelt haben - und was man tun kann, um das schlechte Gewissen zu lindern. Drei Fragen, drei Antworten.

Wie viele Menschen fliegen überhaupt in die Sommerferien?

Der Düsseldorfer Flughafen erwartet in den Sommerferien fast 3,9 Millionen Fluggäste. Das sind etwa 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch am Airport Dortmund rechnet man mit "deutlich mehr Passagieren" als im Vorjahr. Am Flughafen Paderborn wurden die Sommerkapazitäten ausgebaut, nun gibt es 670.000 Sitzplätze mehr.

Der Flughafen Köln/Bonn bereitet sich ebenfalls auf die Reisewelle vor: Hier werden über zwei Millionen Passagiere in die Sommerferien abheben. Das sind allerdings vier Prozent weniger als 2018.