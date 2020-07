Unterwegs auf dem Rad - stehende Autos sind die größte Gefahr

Radfahrer in NRW leben gefährlich. Das zeigt zumindest die Zahl der Unfälle mit Radfahrern. Denn sie nimmt zu, obwohl allgemein die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr zurückgeht.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im vergangenen Jahr etwa 20 Prozent mehr dieser Unfälle im Vergleich zum Jahr 2000 erfasst. Die Unfälle mit Fußgängern haben dagegen abgenommen – um etwa 20 Prozent.

Parkende Autos lassen Radfahrern zu wenig Platz

Radweg zugeparkt - Radfahrer müssen ausweichen

Das Problem für die Radfahrer sind in den meisten Fällen parkende Autos – egal ob Falschparker oder nicht. Oft schränken sie die Sicht der Radfahrer so sehr ein, dass dadurch herannahende Autos nicht rechtzeitig gesehen werden.

Dies geschieht laut Unfallforschung der Versicherer vor allem dann, wenn Autos parken und dabei auf einem Teil des Fahrradweges stehen oder zu nah an einer Kreuzung parken und dadurch die Sicht einschränken. Diese und weitere Studien-Ergebnisse stellen die Unfallforscher am Dienstag (14.07.2020) in Münster vor.

"Dooring" stellt besonders große Gefahr dar

Horror für Radfahrer - plötzlich geht eine Autotür auf

So habe jeder zweite Verkehrsunfall mit einer geöffneten Autotür zu tun, was auch als "Dooring"-Unfall bezeichnet wird. Einige dieser "Dooring"-Unfälle sind derart schlimm, dass sich viele Radfahrer schwer verletzen oder sogar dabei ums Leben kommen.

Parkende Autos versperren die Sicht

Geparkte Autos sind also tatsächlich häufiger für Unfälle mit Fußgängern oder Radfahrern im Straßenverkehr verantwortlich als fahrende Autos.

Fußgänger haben vor allem Probleme mit Autos, die direkt an Kreuzungen parken und damit die Sicht auf die einbiegenden Straßen verdecken. Ein weiteres Problem: Parken in zweiter Reihe. Auch dadurch wird vielen Fußgängern die Sicht versperrt.