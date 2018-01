Noch kein Trump-Schock für NRW-Wirtschaft

Der Außenhandel floriert

America First: Bislang blieb die Abschottung aus

Fast alle Industrie-Branchen konnten im vergangenen Jahr mehr Waren in die USA liefern. Besonders deutlich verbesserten sich Metall-Unternehmen (plus 21,6 Prozent) und Kunststoff-Hersteller (plus 19,3 Prozent). Auch die Importe aus den USA legten laut IT NRW zu - und zwar um 16,5 Prozent auf knapp 8,3 Milliarden Euro.