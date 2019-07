Wie marode sind die belgischen Atomreaktoren in Belgien?

Die belgischen Atomkraftwerke sind seit Jahren umstritten. Maroder Beton und Haarrisse in den Druckbehältern sorgen immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Regelmäßig werden die Reaktoren für Instandsetzungen abgeschaltet. Vor allem in Deutschland herrscht große Sorge über den Zustand der über 35 Jahre alten Reaktoren in Tihange, das nur 70 Kilometer von Aachen entfernt liegt. Auch die Anlagen Doel 1 und Doel 2 am zweiten belgischen Kraftwerks-Standort sind Jahrzehnte alt. Sie gingen 1975 ans Netz.