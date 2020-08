Knallblauer Himmel, strahlender Sonnenschein: Perfektes Wetter zum Baden. Viele verbringen in diesem Jahr ihren Sommerurlaub nicht im Ausland, sondern zuhause. Das berichtet zum Beispiel eine Frau an einem Badesee in der Nähe von Düsseldorf. "Eigentlich wären wir nach Mallorca geflogen, aber da ist dank Corona nichts draus geworden. Und deshalb alternativ der Unterbacher See."

Weniger Badetote in NRW in diesem Jahr

Am Unterbacher See gibt es zwei gesicherte Strandbäder. Rettungsschwimmer sind vor Ort. Doch nicht immer gelingt es, Menschen lebend aus dem Wasser zu bergen. In den Seen und Flüssen in Deutschland sind seit Jahresbeginn mindestens 192 Menschen ertrunken, so die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Das sind 63 weniger als im Jahr zuvor. In Nordrhein-Westfalen sind von Anfang Januar bis Ende Juli 26 Menschen bei Badeunfällen gestorben. 15 weniger als im Vorjahr. Das liegt auch daran, dass es noch nicht so viele heiße Tage gab.

Hallenbäder geschlossen, Freibäder reglementiert