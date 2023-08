Zahl der tödlichen Badeunfälle in NRW gestiegen

Jungen und Männer scheinen dabei besonders gefährdet zu sein: 29 der 35 Toten waren demnach männlich, hieß es in dem Bericht vom Donnerstag. Drei Ertrunkene waren 15 Jahre alt oder jünger. Die Statistik zeigte außerdem erneut, dass natürliche Gewässer besonders unfallträchtig sind: In NRW gab es 2023 demnach keine Badetoten in Pools (2022: 1) oder Schwimmbädern (2022: 1) - es starben aber 16 Menschen in Flüssen, zehn in Seen, sechs in Kanälen und zwei in Teichen. Bei einem weiteren Todesfall war der Ort des Unfalls nicht näher genannt.