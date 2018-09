Der lange Weg zur Eröffnung der Ditib-Moschee in Köln

Wegen der zunehmend undemokratischen Verhältnisse in der Türkei und der Unklarheiten zum Protokoll sagen NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ihre Teilnahme an der Seite von Erdoğan ab. Ein Jahr zuvor hatte Reker am Tag der offenen Moschee (03.10.2017) noch im Gebetssaal zu den Bürgern gesprochen.