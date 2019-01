Ditib will Neuanfang mit neuem Vorstand

Der türkische Islamverband Ditib hat einen neuen Vorstand: Der Verband teilte am Montag (07.01.2019) in Köln mit, man wolle mit der Neuwahl "die seit nahezu drei Jahren andauernden Debatten entschärfen und einen Neuanfang starten" . Die Ditib steht auch wegen ihrer engen Verbindung zum türkischen Staat immer wieder in der Kritik.