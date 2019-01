Muslim-Konferenz in Köln löst Irritationen aus

Islam: "Modell für die Welt"

Dass Ditib solche Themen nicht in einer öffentlichen Konferenz diskutiert, steht im Widerspruch zu den Ankündigungen noch vor drei Monaten, nachdem es rund um die offizielle Eröffnung der Zentralmoschee durch den türkischen Präsidenten Erdogan großen Ärger gegeben hatte.

Erdogan Anhänger bei der Moscheeeröffnung