Ditib-Funktionär will für AKP ins türkische Parlament

Bekir Alboga bemüht sich für die islamisch-konservative AKP -Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zur Parlamentswahl am 24. Juni 2018 um ein Mandat in der Provinz Konya. Es handele sich um eine " persönliche Entscheidung " ohne Bezug zum Verband, sagte die Sprecherin am Freitag (04.05.2018) dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Für die Zeit der politischen Tätigkeit wolle Alboga seine Ämter bei der Ditib niederlegen. Für eine Stellungnahme gegenüber dem WDR war der Verband und auch Bekir Alboga am Samstag zunächst nicht erreichbar.

" Ditib macht Politik "

Ditib-Zentralmoschee in Köln

Nicht jeden überrascht der Schritt des 55-jährigen Alboga: Der Verband Ditib mit Hauptsitz in Köln stehe für eine sehr enge Verbindung zur AKP, sagte Politikwissenschaftler und Türkei-Experte Ismail Küpeli von der Ruhruniversität Bochum gegenüber dem WDR - und dass, obwohl der Verband sich gerne überparteilich gebe. " Wir erleben immer wieder, dass in den Ditib-Räumen für die AKP und den Regierungskurs geworben wird ."