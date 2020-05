"Geisterspiele": Funktionäre contra Fans?

" Endlich wieder Fußball! Endlich wieder Spieltach! " Der Vorab-Jubel auf Facebook kam Schalke-Fan "Maj Helena" aus tiefstem Herzen. Wie es da nach der 4:0-Niederlage gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund aussah? Unklar. Sicher eine bittere Pille, aber egal: Hauptsache, der Ball rollt! Und wenn es nur im Fernsehen ist.

Corona-Zwangspause tut weh

Die Fans und ihr Verein auf maximaler Distanz: So sieht Fußball in der Bundesliga-Saison aus, die am Samstag (16.05.2020) wieder gestartet ist. Zehn Wochen Corona-Zwangspause, denen Politiker und die DFL ein Ende machten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war sich mit seinem NRW-Kollegen Armin Laschet einig: " Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als ein Wochenende ohne Fußball. "

Es geht um viel Geld

Für die großen Vereine ist das ein Erfolg. Ihre Rechnung: ohne Spiele keine Medien- und Sponsoren-Einnahmen. Das gilt für den Schalke 04, der nach den Worten von Sportvorstand Jochen Schneider " vielleicht ein bisschen mehr als andere Vereine " wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen ist, genauso wie für den BVB. " Wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab ", hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke klar gesagt.

"Kommerztheater"

Dass die Spiele vor leeren Rängen stattfinden müssen, ist der Preis. Nur die Ersatzspieler dürfen auf der Tribüne Platz nehmen. Das Konzept der DFL sieht nicht nur strenge Hygienevorschriften für die Spieler, Schiedsrichter und Reporter im Stadion vor. Dazu gehört auch ein Stadionverbot für die Fans - und das sorgt für mächtig Ärger in den sozialen Netzwerken. Der Vorwurf: Zuviel Kommerz, zuwenig Atmosphäre.

Für die Fortuna Ultras ist die Sache damit klar: Sie haben die Bundesliga-Saison für beendet erklärt. Keine Treffen vor dem Stadion, keine Fan-Gesänge von draußen. Und die Alternativen? Sind eher keine: Auf dem Sofa zuhause sitzen oder mit einer Handvoll Fans in der Fußballkneipe, wo sogar der Torjubel verboten ist? Wenn's denn sein muss. Aber die Stimmung ist und bleibt trist.

Geisterspiele haben doch ihr Gutes - oder?

Aber ein paar Fans gibt es doch, die sich mit den Geisterspielen anfreunden können - bei den Borussen zum Beispiel, wo nach dem 4:0-Sieg über Schalke die Front ein bisschen bröckelt. Obwohl Kabarettist Micky Beisenherz da eindeutig zwiegespalten ist:

Andere bermerken süffisant, dass es mangels Fans auch keine Ausschreitungen gibt.

"Bolzplatzatmosphäre" ohne Gesänge aus der Fankurve

Grundsätzlich macht sich eine Art Erleichterung darüber breit, dass das Hygiene-Konzept der DFL offensichtlich greift. Die Spieler hätten sich nicht abgeklatscht, statt Torjubel gab es nur den Corona-Ellbogen, fasst Reporter Robby Hunke nach dem Spiel Bochum gegen Heidenheim im WDR zusammen. Und der " Bolzplatzatmosphäre " scheint er auch etwas abgewinnen zu können.

Damit sieht es so aus, als würde die Saison zu Ende gebracht werden können. Jetzt geht es erstmal weiter, mit der Partie Köln gegen Mainz. Da hat Maskottchen Hennes übrigens auch Stadionverbot - wegen der Coronabestimmungen.