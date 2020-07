Mangelware Raum in Großstädten

Nur Vorteile hat die Zentrums-Lage allerdings nicht: Gerade in Großstädten ist Raum Mangelware. In anderen Bundesländern wie Hessen und Berlin wurde bereits auf "Supermarktgipfeln" diskutiert, wie dieser Konflikt zwischen Wohn- und Gewerbeflächen gelöst werden kann. Eine Idee: Direkt über den Märkten müssten mehr Wohnungen entstehen.

Doch auch für die Märkte hat die zentrale Lage nicht nur Vorteile: Die Mieten sind hoch, die Verkaufsflächen in der Regel kleiner.

Anderes Sortiment in der Stadt

Auch das Sortminent muss in den Premiumlagen ein anderes sein als am Stadtrand: In der City gibt es mehr Speisen, die man schnell zubereiten kann - sogenannte Convenience- und ToGo-Produkte. Sie werden "zwischendurch" in der Pause gekauft.