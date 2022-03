Ukraine-Krieg: Wie Diplomatie noch etwas bewirken kann

Im Prinzip ergebnislos war das Treffen zwischen Kuleba und Lawrow am Donnerstag in der Türkei geendet. Wie kann es nun weitergehen, um den Krieg in der Ukraine doch noch möglichst schnell auf diplomatischem Wege zu beenden? Eines ist klar: Es bleibt ein sehr schwieriges Unterfangen, erst recht, sollten beide Parteien auf ihren Maximalforderungen beharren.