Diplomaten ausweisen: Mehr Schaden als Nutzen?

"Sprechfähigkeit aufrecht erhalten"

Viele Beobachter sehen in den Botschaften und ihrem Personal oft die letzte Möglichkeit der Kontaktaufnahme, wenn andere Gesprächskanale bereits verschüttet sind. " Es gehört auch zur Diplomatie, bei aller notwendigen Abgrenzung die Sprechfähigkeit aufrechtzuerhalten, so schwierig, beleidigend und fast schon entwürdigend das auch ist mit Leuten, die einen belogen haben ", sagte der Politikwissenschaftler Manuel Fröhlich der "Berliner Morgenpost". Gerade in Krisenzeiten müsse weiter die Möglichkeit bestehen, miteinander zu reden.

Russland will seinerseits Diplomaten ausweisen