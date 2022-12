Dinner for Five: Die Serie zur Vorgeschichte des Fernseh-Klassikers

Denn "Dinner for one" soll ein Prequel bekommen: Die Produktionsfirma "Ufa fiction" will eine Miniserie rund um Miss Sophie und ihre vier Verehrer drehen. "Dinner for five" ist der Arbeitstitel des Sechsteilers, das auf dem Buch "Dinner for five – Killer for one" basiert. Die Dreharbeiten sollen 2023 beginnen.