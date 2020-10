WDR-Recherche: Lehrer stemmen Schuldigitalisierung in ihrer Freizeit

Der WDR hat nach den Sommerferien die Schulen in NRW befragt - fast 1.100 allgemeinbildende Schulen haben mitgemacht. Und 55 Prozent der Schulleiter gaben an, dass der technische Support nicht ausreicht und bei ihnen Lehrer in ihrer Freizeit die Geräte warten. So schildert ein Grundschullehrer: „ Es nützt nichts, wenn zwar die Technik vorhanden ist, wir aber das digitale Klassenbuch nicht nutzen können, weil ständig WLAN nicht verfügbar ist. “ Vorne liegen die Gymnasien – knapp 74 Prozent der Schulleiter gab hier an, dass die Wartung auch in der Freizeit läuft.

NRW setzt auf Lehrer als Techniksupport

Daniel Weber, VBE NRW

Dass Lehrer diese Aufgaben übernehmen, ist in NRW gewünscht. Wenn das Tablet hängt, die Birne des Beamers durchbrennt oder das Internet ausfällt, dann wird der Medienbeauftragte der Schule gerufen. „ Die Schule ist quasi auf Personen im Kollegium angewiesen die sich hobbymäßig mit PCs auskennen, sonst wird die Schule abgehangen “ sagt Daniel Weber, Lehrer und Medienbeauftragte an einer Grundschule in Solingen und stellvertretender Vorstand des Verband Bildung und Erziehung in NRW (VBE). Denn ausreichende Fortbildung gebe es in den meisten Fällen nicht.

Gesucht: Hobbytechniker im Kollegium

Schulleiter Ralf Sistermann

An der Johann Amos-Comenius-Hauptschule in Köln opfert Schulleiter Ralf Sistermann seine Freizeit: „ Wir haben im Kollegium keinen, der so technisch affin ist. Daher bleibt das Chefsache. “ Der Schulleiter kümmert sich nicht nur um das Austauschen und Reparieren defekter Geräten, sondern auch um das Verwalten von Nutzungskonten der Schüler.

Einfache technische Aufgaben gehören zum sogenannten First-Level-Support. Aufgaben wie die regelmäßige Wartung oder der grundlegende Virenschutz organisiert in NRW hingegen die Kommune, die als Schulträger für den Second-Level-Support zuständig ist und dafür auch externe Dienstleister beauftragen kann.

Eine Stunde pro Woche für die Technik