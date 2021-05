Die Digitalisierung gibt der Jugend eine Stimme

WDR: Im Internet kursieren auch Falschnachrichten. Kinder und Jugendliche können schnell in Gruppen landen, die extreme Inhalte ausspielen. Was denken Sie darüber?

Hofmann: Zweierlei. Man hört oft, in der öffentlichen Diskussion, dass das durch die sozialen Netzwerke oder Plattformen verursacht ist. Die Forschung zeigt allerdings, dass Menschen nicht zu Rechtsradikalen werden, es sei denn, sie haben starke Neigungen. Was man sagen kann ist, dass Leute, die so eine Neigung haben, im Internet leichter Zugang zu solchen finden, die auch solche Neigungen haben. Aber das Internet selbst bringt keine Extremisten hervor.

WDR: Stimmt es denn nicht, dass man durch die Algorithmen immer einen Tick radikalere Inhalte in den Feed gespült bekommt?

Hofmann: Youtube etwa und auch Facebook haben darauf reagiert, ihre Algorithmen verändert und sie haben inzwischen auch stärkere Filter, um illegale Inhalte frühzeitig vom Netz zu nehmen. Man muss allerdings sagen, dass das natürlich nicht zur Eliminierung führt, sondern dass Menschen, die rechtsextreme oder linksextreme Inhalte verbreiten wollen, dann einfach in andere Netzwerke - wie derzeit etwa Telegram - abwandern und die dort verbreiten.

WDR: Sehen Sie in solchen Netzwerken wie Telegram eine Gefahr für die Demokratie?

Hofmann: Es ist ein Unterschied, ob ich sage: die Erde ist eine Scheibe und ich tue es in der Öffentlichkeit und mir können andere Leute widersprechen. Oder ob ich es in geschlossenen Räumen tue, wo diese Art von Widerspruch weniger leicht möglich ist. In geschlossenen Öffentlichkeiten wie bei Messengern ist es gar nicht möglich, so etwas wie pluralistische Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist auf Dauer gesehen sicher ein Problem für die Demokratie.

WDR: Wie würde Ihre Traum-Utopie einer digital einwandfrei funktionierenden, bereichernden Gesellschaft aussehen und was müsste dafür noch getan werden?

Hofmann: Generell würde ich sagen, bewegen wir uns in einer ausgedehnten Übergangsphase. Wir sehen, dass die Gesellschaft mit dieser neuen Möglichkeit, sich jederzeit ausdrücken zu können, jederzeit öffentlich sprechen zu können, noch nicht so richtig zurechtkommt. Wir brauchen neue gesellschaftliche Normen. Langfristig gesehen wünsche ich mir schon einen öffentlichen Diskurs, der die Verschiedenheit der politischen Meinung in dieser Gesellschaft in einer Weise zum Ausdruck bringt. Die Lebendigkeit einer Demokratie lebt vom öffentlichen Diskurs.

WDR: Was denken Sie, wie wird sich das Leben nach der Pandemie ändern - wie digital werden wir bleiben?

Hofmann: Auf meiner Sicht ist es so, dass wir jetzt einen lange überfälligen Digitalisierungsschub durchleben, den werden wird jetzt vollziehen. Das wird dazu führen, glaube ich, dass wir in Zukunft mehr Handlungsoptionen haben. Das heißt nicht, dass wir darauf verzichten, uns zum Abendessen zu treffen. Inzwischen wissen wir aber, dass, wenn das nicht möglich ist, man sich auch digital zum Abendessen treffen kann. Insofern schaffen uns neue Möglichkeiten der Kommunikation und der Begegnung aber natürlich werden wir auch feiern, wenn wir uns wieder persönlich treffen.

Das Interview führte Damla Hekimoğlu.