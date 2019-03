Weit oben in dem Ranking liegt NRW bei der Breitbandversorgung. 83,2 Prozent der Haushalte waren 2019 landesweit mit Breitband mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgt. Nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen war die Quote höher. Deutlich zugenommen hat die mobile Internetnutzung. Inzwischen geben 78 Prozent an, das Internet außerhalb ihres Zuhauses und ihrer Arbeitsstätte zu nutzen (2017: 65 Prozent).

Soziale Netzwerke weniger genutzt

Weniger Interesse scheint es dagegen an den Sozialen Netzwerken zu geben. Dem Index zufolge sank die Zahl der Nutzer um sechs Prozentpunkte auf 52 Prozent. Das ist auch der Trend in den anderen Bundesländern. Lediglich im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hamburg stieg der Anteil der Menschen, die auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. unterwegs sind geringfügig.