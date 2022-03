Ukraine-Krieg: Wie Anonymous und Telegram-Gruppen Russland online angreifen

Dadurch - und durch den Aufruf durch den ukrainischen Digital-Minister Fedorov - fühlen sich Hacker in aller Welt berufen, Ziele in Russland anzugreifen, vor allem Ziele, die zur Regierung und dem Machtbereich Putins gehören. So ist es Anonymous nach eigenen Angaben gelungen, das russische Verteidigungsministerium und den belarussischen Waffenhersteller Tetraedr zu attackieren und lahmzulegen.

Laut Anonymous geht es nicht darum, die russische Bevölkerung zu treffen. " Putin, der Hackertruppen und Troll-Armeen gegen westliche Demokratien einsetzt, bekommt einen Schluck seiner eigenen bitteren Medizin ", heißt es in einer Stellungnahme. Neben gezielten Störungen ist ein weiteres Ziel, die IT-Experten und Hackergruppen mit der Abwehr zu beschäftigen, damit sie sich nicht um Angriffe in der Ukraine und des Westens kümmern können. Die Angriffe erfüllen also verschiedene Zwecke.

Angriffe auf russische Infrastruktur sind riskant

Angriffe auf kritische Infrastruktur, etwa Atomkraftwerke oder Verkehr, sind allerdings ein gefährliches Unterfangen, wie auch Vertreter von Anonymous selbst sagen. Daher muss unbedingt vermieden werden, dass relevante digitale Infrastruktur in Russland zerstört wird oder sogar Menschenleben fordert. Denn das wäre nicht nur unvertretbar, sondern würde Putin die nötige Rechtfertigung liefern, ungehemmt zurückzuschlagen – wozu die gut trainierten und finanziell bestens ausgestatteten Hackertruppen aus Russland zweifellos in der Lage sind.

Deshalb engagierten sich Anonymous-Aktivisten auch proaktiv dafür, dass Menschen in der Ukraine trotz akuter Störungen des Internets beständig online bleiben können. Um das zu gewährleisten, werden VPN-Dienste bereitgestellt, die unter Umgehung der ukrainischen Infrastruktur direkt Zugriff aufs Internet bieten.

Erfolgreiche Petition in Russland selbst

Aber auch in Russland regt sich Widerstand gegen den Krieg. Eine russischsprachige Online-Petition des Aktivisten und Oppositionspolitikers Lew Ponomarjow gegen den Krieg in der Ukraine haben bislang mehr als 1,1 Millionen Menschen unterzeichnet. Unter anderem wird ein sofortiger Rückzug der russischen Streitkräfte vom " Territorium des souveränen Staates Ukraine " verlangt.

Keine Apple-Produkte mehr in Russland

Unterstützung gibt es auch von großen Konzernen wie Google oder Apple. Während Google in seinem Videodienst Youtube dem russischen Staatssender "Russia Today" ( RT ) die Werbeeinahmen gestrichen hat, vermeldete Apple einen vorübergehenden Verkaufsstopp für alle Produkte in Russland. Vorerst sind keine iPhones, iPads oder Macs mehr in Russland erhältlich. Schon vergangene Woche hat der Konzern seine Lieferungen an russische Verkaufskanäle gestoppt. Eigene Apple-Stores hat das Unternehmen in Russland nicht – und der Apple-Store erlaubt in Russland keine Einkäufe mehr.

Damit verzichtet der Konzern aus Solidarität zur Ukraine auf erhebliche Umsätze. Das ist mehr als nur eine symbolische Geste und vermutlich eine Reaktion auf den Hilferuf des ukrainischen Vizepräsidenten.