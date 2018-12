Fahrverbot trifft die Falschen

Oberbürgermeister Andreas Mucke

Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke lehnt ein Fahrverbot strikt ab. Schuld an der Luftbelastung sei die Automobilindustrie. Mucke fordert daher von der Bundesregierung mehr Druck auf die Autohersteller, damit diese endlich Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen vor- und die Kosten dafür übernehmen.

Ausführung schwierig

Mucke fürchtet bei einem Fahrverbot ein Verkehrs-Chaos. Diesel-Fahrer würden sich dann Ausweichstrecken zu gesperrten Straßen suchen.

Hagen nicht überrascht - Bielefeld gelassen

Die Stadt Hagen hatte mit einer solchen Klage bereits gerechnet. In Hagen überschreiten die Stickoxid-Werte am Hauptbahnhof und am Finanzamt regelmäßig die Grenzwerte.

Der Bielefelder Oberbürgermeister, Pit Clausen, reagierte gelassen. 2017 seien allein am Jahnplatz die Werte zu hoch gewesen, sagte er. Aktuell seien dort aber 25 Prozent weniger Autos unterwegs. Es spreche Einiges dafür, dass der Grenzwert in diesem Jahr nicht überschritten werde.