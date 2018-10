Drei "Intensivstädte" in NRW

Wie viele Diesel-Halter von den möglichen Lösungen profitieren würden, ist noch unklar. In den vergangenen Tagen wurde eine Variante diskutiert, nach der Halter in und nahe besonders belasteter Städte Hilfe erhalten könnten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) brachte einen 70-Kilometer-Umkreis um diese sogenannten "Intensivstädte" ins Spiel. Drei von ihnen liegen in Nordrhein-Westfalen: Düren, Düsseldorf und Köln.

Auf die Frage, wie viele Diesel mit Euronorm 4 und 5 davon betroffen wären, verwies das Kraftfahrt-Bundeamt ( KBA ) auf Zahlen von Anfang des Jahres. Demnach waren in den Bezirken in den 70-Kilometer-Radien um die drei Städte am 1. Januar dieses Jahres mehr als 1,25 Millionen Diesel 4 und 5 zugelassen.

Keine Hilfe für 500.000 Dieselfahrer