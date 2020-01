Diesel-Fahrverbot in Dortmund vom Tisch

Dieselfahrverbote in NRW -Städten - die Ankündigung war für viele Auto- und Lastwagenfahrer erst einmal ein Schock. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor knapp zwei Jahren entschieden, dass Dieselfahrverbote in besonders belasteten Stadtzentren rechtlich möglich sind. Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen 14 Städte in Nordrhein-Westfalen. Sie will erreichen, dass die Stickstoffdioxid-Werte eingehalten werden und dadurch die Luftqualität besser wird.