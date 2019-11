Dienstpflicht: Back to Bundeswehr und Zivildienst?

Müssen sich junge Leute in Zukunft nach dem Schulabschluss entscheiden, ob sie ein Jahr zur Bundeswehr gehen oder Zivildienst machen? Wenn es nach CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geht, soll es eine allgemeine Dienstpflicht geben. Die CDU diskutiert heute über die mögliche Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht bei der Bundeswehr, in sozialen Einrichtungen wie der Pflege oder bei der Feuerwehr.

2011 war in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht - und damit auch der Zivildienst - ausgesetzt worden. Als Ersatz für den Zivildienst wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Zurzeit engagieren sich dort jedes Jahr deutschlandweit rund 30.000 junge Leute, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln dem WDR. In NRW engagierten sich derzeit rund 8.800 Menschen im Bundesfreiwilligendienst. Die große Mehrheit sind Leute unter 27 Jahren.

Darüber hinaus können junge Erwachsene nach dem Schulabschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr machen. Es wird von den Bundesländern oder Verbänden organisiert und richtet sich ausschließlich an junge Leute bis 27 Jahre.

Sozialverbände für freiwilligen Dienst

Freiwillig oder verpflichtend? „Ich finde den Gedanken, sich gesellschaftlich zu engagieren gut, und glaube, dass der Freiwilligendienst da genau das richtige Mittel ist“, sagt Mathias Schmitten, Leiter des Zentrums Freiwilligendienste der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Von einem Pflichtdienst hält er nichts. Derzeit engagieren sich rund 2.000 junge Leute pro Jahr in Einrichtungen der Diakonie in NRW, zum Beispiel in Kitas, Behindertenwerkstätten und Demenz-Cafés. Auch das Deutsche Rote Kreuz ist gegen eine allgemeine Dienstpflicht.

Mehr Geld und bessere Ausstattung nötig

„Vorhandene Freiwilligendienste müssen ausgebaut und finanziell besser ausgestattet werden“, fordert Andreas Brockmann vom DRK-Landesverband Nordrhein. Hier engagieren sich pro Jahr rund 1.000 junge Menschen für soziale Projekte.

Wir warnen vor der Hoffnung, dass eine allgemeine Dienstpflicht den Pflegenotstand in Deutschland beheben kann, sagt Burkhardt Zieger, Geschäftsführer beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe beim Regionalverband Nordwest. Es gebe keinen Mangel an Hilfspersonal, sondern an Fachpersonal.

Grundgesetzänderung für Dienstpflicht unwahrscheinlich

Doch wie wahrscheinlich ist, dass eine allgemeine Dienstpflicht tatsächlich kommt? Eher unwahrscheinlich, meinen Beobachter. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Und die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat ist derzeit nicht in Sicht.