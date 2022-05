Am 12. Mai feiert die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ihr Jubiläum. 30 Jahre ist die Serie nun auf dem Bildschirm zu sehen. Fast von Anfang an dabei: Wolfgang Bahro in seiner Rolle als "Jo Gerner". Diese verkörpert er seit 29 Jahren. Damit hat es Bahro allerdings noch nicht auf den Olymp der dienstältesten Serien-Darsteller geschafft.