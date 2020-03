Schulen geschlossen, Kindertagesstätten dicht - und jetzt? Damit daheim keine Langeweile aufkommt und das Hirn gefordert wird, baut der WDR seine Programmangebote für Kinder und Jugendliche aus.

Ab Mittwoch (18.03.2020) strahlt das WDR Fernsehen täglich " Die Sendung mit der Maus " aus. Wer die Ausstrahlung am Vormittag verpasst, kann sie sich wann auch immer per App ansehen. Auch in der Mediathek ist sie abrufbar.

Problemlos von zu Hause aus lernen

Mit " Planet Schule " bieten WDR und SWR außerdem umfassende Hintergrundinformationen im Netz zu Themen, die für die Lehrpläne wichtig sind. Es gibt viel zu entdecken - und Kinder aller Altersstufen können problemlos zu Hause lernen. Filme, Lernspiele, Simulationen und Apps für alle Fächer: Reinschauen lohnt sich!

Die Materialien, nach Fächern sortiert und passend zu jeder Unterrichtseinheit, wurden extra für den Einsatz in der Schule und das Lernen zuhause entwickelt. Die Inhalte stehen kostenfrei und zum Download zur Verfügung.