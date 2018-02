WDR.de: Wie kam es zum Bruch zwischen Erol D. und Westfleisch?

Nieberg: Irgendwann stellte D. fest, dass er die geforderten Preise nicht mehr bedienen konnte: Westfleisch habe immer wieder die Stückpreise gesenkt oder angebliche Qualitätsmängel reklamiert.

Seit Jahrzehnten als Subunternehmer tätig: Erol D.

Viele Arbeiter wurden schwarz bezahlt, es gab Scheinrechnungen, nicht abgeführte Sozialbeiträge – Grund für die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen aufzunehmen. 2008 wurde D. zu einer Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

WDR.de: Was war mit den Verantwortlichen bei Westfleisch?

Nieberg: Verfahren gegen Manager wurden gegen hohe Geldstrafen eingestellt – obwohl zugestanden wurde, dass man dieses Sub-Sub-System umfangreich unterstützt hatte. Uns liegen Gesprächsprotokolle der Staatsanwaltschaft Bielefeld mit Westfleisch-Managern vor, wonach es Deals gab, dass man sie bewusst in Ruhe lassen würde.

WDR.de: Und heute?

Nieberg: Nach Angaben von Westfleisch arbeiten noch etwa 2.000 Arbeiter für fremde Werkvertragsfirmen und 3.000 für eigene. Immer noch laufen staatsanwaltliche Ermittlungen gegen andere Subunternehmer.

D. wurde in 2016 rausgeworfen - im Rahmen der Umstrukturierung des Unternehmens, bei der mehr Mitarbeiter in eigene Unternehmen zurückgeführt werden, sagte uns Westfleisch. D. sagt uns, dass er rausgeworfen wurde, da er an internen Ermittlungen gegen Mitarbeiter mitgeholfen habe.

Das Interview führte Nina Magoley.