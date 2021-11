Die Schlachtfabrik - Wie Tönnies um seinen Ruf kämpft

Im Sommer 2020 verspricht Deutschlands größter Fleischfabrikant Clemens Tönnies einen Wandel in der Fleischindustrie, als sich in seinem Werk mehr als 1400 Beschäftigte mit Corona infizieren. Rund 7.000 Menschen mussten sofort in Quarantäne.