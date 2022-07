Die britische Schauspielerin Millie Bobby Brown ist einer der Stars der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things", hier beim Meet & Greet mit ihren Fans. Wer ein Foto mit ihr plus ein Autogramm haben wollte, musste an der Tageskasse fast 400 Euro zahlen. Abgesehen von Millie Bobby Brown werden Jack Gleeson aus "Game of Thrones" und Stephen Amell aus "Teenage Mutant Ninja Turtles" auf der Comic Con sein.