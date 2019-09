Die Currywurst wird 70 – und nicht nur der Ruhrpott feiert

Welche Currywurst war zuerst da?

Angeblich ist die Currywurst eine Berliner Erfindung. Der Legende nach soll die Ostpreußin Herta Heuwer am 4. September 1949 in Berlin das erste Mal eine Soße aus Tomatenmark, Worcestershiresoße, Currypulver und anderen Gewürzen zusammengerührt und über eine klein geschnittene Brühwurst gegossen haben. Das alles angeblich, weil sie Langeweile hatte. Zehn Jahre später ließ sich die Berlinerin die Wurst-Soße als Patent schützen. Damit der Beweis: Die Berliner Currywurst war zuerst da.

Aber auch im Ruhrgebiet ist die Currywurst nicht erst seit Grönemeyers Hymne aus dem Jahr 1982 Kult: " Wat schönret gibt et nich als wie Currywurst“ , heißt es darin. Grönemeyer selbst entscheidet sich – vor die Wahl gestellt – allerdings lieber für eine Frikadelle...

Warum schmeckt die Currywurst im Ruhrgebiet anders als die in Berlin?

" Es handelt sich um zwei komplett andere Konzepte “, sagt Dirk Schulz, Geschäftsführer der Fleischerei Dönninghaus in Bochum. Im Ruhrpott werde eine weiß gebrühte Wurst typischerweise mit Darm serviert, während in der Hauptstadt die Wurst darmlos gebraten wird. Die Fleischmasse müsse dann aber auch in etwas mehr Fett angebraten werden, erläutert Schulz: " Daher ist auch die Konsistenz oft anders. “

Offenbar ist die Herstellungsweise ohne Darm auf Nachkriegszeiten zurückzuführen, wo Wurstdärme Mangelware waren. Zudem wird die Wurst in Berlin mit kaltem Ketchup serviert, während sie im Ruhrpott einen roten Überzug aus warmer Currysoße bekommt. In der Wurst aus Bochum steckt vor allem Schweinefleisch mit einem kleinen Rinderfleischanteil.

Wie steht es um die Currywurst?

Im Ruhrgebiet macht sich noch niemand Sorgen um die Currywurst: " Die gehört dazu und die wird sich immer behaupten “, sagt Dirk Schulz: " Bei uns ist es das meist bestellte Gericht. “ Schätzungen zufolge sollen die Deutschen jedes Jahr bis zu 800 Millionen Würste verputzen – am liebsten mit Pommes oder einem Brötchen.

Die Version mit Pommes hat bei uns im Westen die verschiedensten Bezeichnungen: Mantaplatte, Bottropper Schlachtplatte, Schimanski-Teller oder einfach kurz: CPM, Currywurst – Pommes – Majo. Die Version mit Blattgold, bekannt von der Düsseldorf Kö, fällt (nicht nur) bei echten Puristen durch, ebenso die Industrie-Version für die Mikrowelle. Ein großer Hersteller in Niedersachsen will deshalb vermehrt auf Veggi-Produkte setzen und hat die Currywurst aus dem Programm gestrichen. Vergleichbar mit der Currywurst aus der Frittenbude sind die Wurstprodukte aus dem Supermarktregal aber ohnehin nicht.