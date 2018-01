Diskutieren Sie mit: Wie sicher fühlen Sie sich an Bahnhöfen?

An Bahnhöfen sowie in Ballungs- und Grenzräumen Nordrhein-Westfalens sehen die Polizeigewerkschaften die Sicherheit bedroht. In vielen Bereichen sei die Bundespolizei nur mit der Hälfte ihrer Soll-Stärke besetzt, kritisierte die Gewerkschaft der Polizei in einer Vorlage an den Düsseldorfer Landtag. An einigen Bahnhöfen in Großstädten stünden nur "eine bis zwei Polizeistreifen" der Bundespolizei zur Verfügung.