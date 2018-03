Diskutieren Sie mit: Ist das Grundeinkommen besser als Hartz IV?

Langzeitarbeitslose mit Hilfe eines sogenannten solidarischen Grundeinkommens wieder in die Berufswelt integrieren - seit Jahren gibt es in Deutschland Befürworter dieser These. Dabei würde einem Arbeitslosen ein steuerfinanzierter Vollzeitjob in Höhe des Mindestlohns angeboten. Es soll sich um einen gemeinnützigen Job handeln, damit keine regulären Arbeitsplätze verdrängt würden.

Diskutieren Sie mit: Soll das solidarische Grundeinkommen in Deutschland eingeführt werden?

Stand: 29.03.2018, 12:31