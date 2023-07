Diabetes bei Kindern - Worauf man achten sollte

Stand: 22.07.2023, 06:00 Uhr

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen leiden an Diabetes. Dieses Ergebnis einer Studie hat das Deutsche Diabetes-Zentrum (DDZ) in Düsseldorf am Freitag bekanntgegeben.

Von Christian Zelle