14 Projekte rund um Köln und Anbindung an die Seehäfen

Auch der Bahnknoten Köln, der für viele Verspätungen im Zugverkehr verantwortlich ist, wird ausgebaut. Rund um den Kölner Hauptbahnhof sind 14 Einzelvorhaben geplant, die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben des Ministeriums auf rund 3,7 Milliarden Euro.

Das dritte neu in den vordringlichen Bedarf aufgenommene NRW-Projekt ist der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Kaldenkirchen nahe der niederländischen Grenze und Viersen. Zudem soll die Bahnstrecke Viersen - Venlo an die Strecke nach Duisburg angeschlossen werden. So soll eine direkte Schienenverbindung zu den Häfen Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam ermöglicht werden.