"Deutschlandtag" der Jungen Union: Laschet stellt sich der Parteijugend

Frauen wollen ihren Anteil

Alexandra Zins von der Jungen Union aus Sachsen und Franziska Hollstein von der Jungen Union aus Südwestfalen

Das sieht Alexandra Zins, 26 Jahre, aus dem sächsischen Hoyerswerda ähnlich: " Natürlich hat nicht allein Armin Laschet Schuld an dem Wahlergebnis" . Die Union müsse ehrlich mit sich umgehen. Franziska Hollstein, 25 Jahre, aus dem sauerländischen Altena sieht ein strukturelles Problem in ihrer Partei. Geschätzte 80 Prozent der Teilnehmer im Saal sind Männer. " Wir müssen das im Auge behalten. Das ist Aufgabe von uns allen, nicht nur der Frauen ".

Neben Merz treten an diesem Wochenende noch weitere Unionspolitiker auf, die möglicherweise Laschets Nachfolge antreten wollen: Am Samstag spricht Gesundheitsminister Jens Spahn, am Sonntag CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Mit seinem aktuellen Posten zufrieden dürfte hingegen Hendrik Wüst sein. Der designierte neue Ministerpräsident von NRW spricht am Samstagnachmittag.

Mehr Mitbestimmung bei der Wahl der CDU-Spitze?

Laschet hat angekündigt, die inhaltliche und personelle Neuaufstellung der Partei auf Bundesebene moderieren zu wollen. Die CDU will auf einem Sonderparteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Ob und wie die Parteibasis an dieser Entscheidung beteiligt wird - was die Junge Union vehement einfordert - ist noch unklar.

Stand: 16.10.2021, 08:47