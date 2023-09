Allerdings spürten viele Menschen, dass große Veränderungen im Gange sind und auch der Wohlstand in Deutschland vor einer Herausforderung steht, sagt Südekum. Vielen wäre es am liebsten, wenn alles so weiterlaufen würde wie bisher. Das gehe aber nicht. Nicht nur aus Klimagründen, sondern auch, weil die Geschäftsmodelle, auf denen der Wohlstand in Deutschland basiere, so nicht mehr in der Zukunft funktioniere.

Um die neuen Chancen zu ergreifen und auch in Zukunft Geld verdienen zu können, müsse jetzt " wahnsinnig viel Wandel " passieren. Und das mache " verständlicherweise vielen Menschen ein bisschen Angst ".

Mehr Zuversicht und Optimismus

Marcel Fratzscher

Und was nun tun? Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), ruft zu mehr Zuversicht und Optimismus auf. " Wirtschaft ist zu 80 Prozent Psychologie. Wenn Menschen und Unternehmen kein Vertrauen in die Zukunft, keine Zuversicht haben, dann werden sie nicht investieren, dann werden sie nicht konsumieren und damit die Wirtschaft weiter schwächen ", sagt Fratzscher dem WDR .

In dieser Lage sei Deutschland aktuell. Das Vertrauen fehle, die Verunsicherung sei groß. Unternehmen investierten zu wenig, der Konsum schwächele - diesen Teufelskreis gelte es zu durchbrechen.