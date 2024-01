Die deutschen Handballer verlangten in dem packenden Halbfinale dem großen Favoriten aus Dänemark alles ab und zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Am Ende sollte es nicht ganz reichen. Turnier-Gastgeber Deutschland unterlag dem amtierenden Weltmeister 29:26 (14:12).

Die Deutschen verpassten damit das Finale und spielen am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen die Schweden. Dennoch dürfte sich die Enttäuschung in Grenzen halten, denn der Underdog bot den 20.000 Zuschauern im Handball-Tempel in Köln einmal mehr eine starke Leistung und hielt das Spiel lange offen. Die Fans verabschiedeten die deutsche Mannschaft mit einem großen Applaus.

Dänemark darf dagegen weiter vom ersten EM-Titel seit 12 Jahren träumen. Sonntag geht es im Endspiel gegen Frankreich.