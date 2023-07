Deutsche reisen wieder mehr - Italien und Österreich besonders beliebt

So wurden im vergangenen Jahr rund 222 Millionen Privat- und Geschäftsreisen mit mindestens einer Übernachtung im In- oder Ausland unternommen, das ist ein Anstieg um 24 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2021, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Besonders stark stieg den Angaben zufolge die Zahl der Auslandsreisen. 87 Millionen Reisen bedeuteten ein Plus von 78 Prozent zum Vorjahr. Allerdings blieb die Zahl der Auslandsreisen damit noch 13 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019. Die Zahl der Inlandsreisen stieg 2022 um vier Prozent gegenüber 2021 auf 135 Millionen und lag 16 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.