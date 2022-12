Wieder eine WM-Blamage: Deutschland raus nach der Gruppenphase

Wie schon vor vier Jahren bei der WM in Russland scheidet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch jetzt in Katar bereits nach der Gruppenphase aus und verpasst den Einzug ins Achtelfinale. Dem DFB-Team reichte am Donnerstagabend ein 4:2-Sieg gegen Costa Rica nicht, um doch noch die K.O.-Runde zu erreichen.

Denn im Parallelspiel gewann Japan 2:1 gegen Spanien und sicherte sich damit in der Gruppe E den ersten Platz vor den Iberern. Deutschland wurde Dritter vor Costa Rica und bleibt damit genau wie 2018 in der Gruppenphase hängen.