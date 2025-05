Es ist eine Aussage, die von Seiten der Bundesregierung - egal, welche Partei sie anführt - immer wieder zu hören ist: " Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. " Doch was das konkret heißt, ist unklar. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hält fest, dass der Begriff der Staatsräson weder im Grundgesetz noch in " einfach-gesetzlichen Vorschriften des deutschen Rechts Verwendung findet" . Es gibt für ihn also keine gesetzlich festgelegte Definition.

Die Bundesregierung schrieb im Juni 2012 auf eine parlamentarische Anfrage zur Bedeutung der Staatsräson, dass es dabei um die historische und politische Verantwortung für die Sicherheit und Existenz Israels gehe, die die außenpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung präge. Insofern handele es sich bei der Staatsräson um eine politische Aussage.