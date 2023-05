Deutschland hinkt in Sachen Herzgesundheit hinterher - Das kann jeder tun

Die Lebenserwartung war laut Zahlen aus dem Jahr 2019 bei den Frauen in Spanien mit 86,2 Jahren am größten, bei den Männern in der Schweiz mit 81,9 Jahren. In Deutschland lag die Lebenserwartung bei 2019 Geborenen bei den Frauen bei 83,5 Jahren und bei den Männern bei 78,7 Jahren.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weitgehend vermeidbar

Eine wesentliche Ursache, dass Deutschland bei der Lebenserwartung zurückliegt: Hierzulande gibt es eine erhöhte Zahl von Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. " Dass Deutschland bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich zurückliegt, ist Anlass zur Sorge, da diese heutzutage als weitgehend vermeidbar gelten “, erläuterte BiB-Forscher Pavel Grigoriev. Eine Aussage, die der Münchner Kardiologe Prof. Heribert Schunkert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, gegenüber dem WDR teilt. Sein "Rezept" für die Deutschen? Mehr südländischen Lebensstil in den Alltag einbauen!

Das können Sie tun, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen