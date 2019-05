In Berlin verleihen heute Abend (13.5.2019) das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung den bundesweiten Kita-Preis. 1.600 Einrichtungen haben sich beworben. 20 sind im Finale, darunter drei aus Nordrhein-Westfalen.

Familienzentrum Murkel aus Siegburg

Kinder aus 15 Ländern in der Kita "Murkel"

Kinder aus 15 verschiedenen Ländern und Kinder mit Behinderungen, sie alle gehen ins Siegburger Familienzentrum "Murkel". Zusätzlich zum Deutsch-Sprechen haben sie ihre eigene Kommunikation aus Gebärden entwickelt, die jeder auf Anhieb versteht. Es gibt keine festen Gruppen, sondern Themen-Räume. Die Kinder können dort entscheiden, was sie gemeinsam machen wollen, unabhängig von ihrem Alter. Das Familienzentrum wurde vor 25 Jahren von einer Elterninitiative gegründet.

"Zauberwelt" in Titz

Ein ähnliches pädagogisches Konzept hat der Gemeindekindergarten „Zauberwelt“ in Titz. Einhundert Kinder sind dort in fünf Gruppen mit festen Bezugspersonen. Doch die Kinder können jederzeit spezielle Fachräume besuchen und ihre Tage frei gestalten: Basteln in der Werkstatt, forschen im Labor oder bei Rollenspielen ihre Fantasie ausleben.