NRW-Verkehrsprojekte erhalten Deutschen Fahrradpreis 2022

Zweiter Platz für NRW -Projekt "DeinRadschloss"

Auch der zweite Platz ging nach Nordrhein-Westfalen: Das Projekt "DeinRadschloss" des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr bietet an 70 Orten in NRW sichere Parkplätze für Fahrräder. Gebucht werden diese per Chipkarte oder Smartphone. Auch hierbei arbeiten 15 Kommunen miteinander, um an ÖPNV -Haltestellen bessere Abstellmöglichkeiten zu schaffen.

Den dritten Platz in der Kategorie "Infrastruktur" belegt die Stadt Saarbrücken, die mit der "Fahrradzone Nauwieser Viertel" eine der ersten Fahrradzonen Deutschlands geschaffen hat, die einen ganzen Stadtteil umfasst.

Viele Innovationen preisgekrönt

Gleich zwei Preisträger gab es in der Kategorie "Service & Kommunikation". Der "OpenBikeSensor" misst den Abstand zu vorbeifahrenden Fahrzeugen und stellt diese Daten der Forschung und Verkehrsplanung zur Verfügung.



Ebenfalls den ersten Platz belegte die Smartphone-App "SimRa: Sicherheit im Radverkehr". Durch die Aufzeichnung von Fahrradfahrten sollen mithilfe von Beschleunigungssensoren gefährliche Situationen erkannt werden.

24.000 Euro für die Sieger