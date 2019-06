Die generelle Bereitschaft zur Geldspende ist in Deutschland gering. Nur jeder sechste Deutsche will in Zukunft mit Bestimmtheit eine wohltätige Organisation finanziell unterstützen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts "YouGov", die am Montag (10.06.2019) in Köln veröffentlicht wurde.

Hälfte der Befragten spendet vielleicht

Laut der Umfrage



haben 17 Prozent der Deutschen vor, eine Organisation finanziell zu unterstützen

48 Prozent sind unentschlossen und spenden vielleicht oder wahrscheinlich

35 Prozent haben nicht vor, künftig zu spenden

Im Vergleich zu einer Umfrage im Jahr 2014 sei der Anteil finanzieller Unterstützer von 49 auf 44 Prozent zurückgegangen.