Sieben Fragen und Antworten zu Verbindungen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen NRW und den neuen Bundesländern:

Wer lebt in NRW und den neuen Bundesländern?

Obwohl die fünf neuen Bundesländer und Berlin mit mehr als 108.000 Quadratkilometern flächenmäßig dreimal so groß sind wie NRW (34.097 Quadratkilometer), wohnen dort weniger Menschen. Insgesamt kommen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf gut 16 Millionen Einwohner. In NRW lebten am 31.12.2016 laut Statistischem Bundesamt 17,9 Millionen Menschen.