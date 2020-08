Deutsche Bahn besser für Hitzetage gerüstet

Nach eigenen Angaben ist die Deutsche Bahn inzwischen besser gerüstet für extreme Hitzetage. Ein Expertenteam habe Vorsorgemassnahmen für extreme Temperaturen ausgearbeitet, so ein Sprecher der Bahn. Schließlich habe sich die Zahl der Hitzetage seit den 60ern nahezu verdoppelt.

Konkret bedeutet das: An besonders heißen Tagen würde mehr Personal bereitgestellt und an größeren Bahnhöfen würde Mineralwasser verteilt. Es gäbe zudem einen engen Kontakt zu medizinischen Hilfsdiensten. Auch könnte es dieses Jahr zu weniger Ausfällen von Klimaanlagen in Zügen kommen.

Man habe verstärkt Klimaanlagen gewartet, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn. " Der ICE 4 hat in der DB -Flotte die modernste Klimatechnik. Auch im Regionalverkehr verfügen rund 88 Prozent der Fahrzeuge über entsprechende Technik – und sukzessive werden alte durch neue Züge mit Klimaanlagen ersetzt."

Klimaanlagen funktionieren besser durch geringe Auslastung

Lothar Ebbers, vom Fahrgastverband Pro Bahn in NRW hatte in den vergangenen zwei Wochen tatsächlich kein Problem an warmen Tagen in den Regionalbahnen in NRW. " Es war schon eher zu kühl teilweise. Da holt man sich ja fast einen Schnupfen, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie die einzelnen Züge besetzt sind ". Je mehr Fahrgäste in einem Abteil säßen, desto mehr müsse die Klimaanlage arbeiten. Derzeit spricht die Bahn von einer Auslastung von durchschnittlich 30 Prozent in den Zügen.

Notlüftung durch Fenster meist nicht möglich

Leider gäbe es aber in einem Fall eines Ausfalls einer Klimaanlage nur in einem Teil der Regionalzüge die Möglichkeit, die Klappfenster durch das Zugpersonal zu öffnen, um Durchzug zu machen, so Ebbers. In ICEs ginge das verständlicherweise wegen dem hohen Außendruck durch die Schnelligkeit der Fernzüge nicht. Da werde dann häufig der einzelne Wagen evakuiert und es käme zu Ausfällen.

In Regionalzügen würde man oft einfach einen Wagen weitergehen. Abstandsregeln wegen COVID-19 sollen laut Deutscher Bahn in so einem Fall trotzdem eingehalten werden können.