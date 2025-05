Zwar nimmt die Deutsche Bahn (DB) immer wieder neue Verbindungen mit unseren Nachbarländern auf, zuletzt etwa eine ICE -Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Außerdem sollen Reisende von Deutschland nach Italien künftig im Hochgeschwindigkeitszug ohne Umsteigen von München nach Mailand und Rom fahren können. Dennoch gibt es beim Bahnfahren in Europa noch immer einige Probleme.

Für länderübergreifende Fahrten sind bisher oft mehrere Fahrscheine nötig, die einzeln gekauft werden müssen. Und das geht dann auch nicht direkt über den DB Navigator oder die normale Website der Bahn. Kunden werden meist auf die Adresse www.international-bahn.de umgeleitet. All das ist nicht nur umständlich. Auch Fahrgastrechte gelten - etwa im Fall eines verpassten Anschlusszugs - nicht. Das soll sich nun ändern.

Ziel: Bahnfahrten quer durch Europa per Bahn-App durchbuchbar machen

Buchungen etwa nach Wien oder Zürich lassen sich noch vergleichsweise einfach abwickeln. Deutlich komplizierter wird es, wenn man beispielsweise in der Schweiz in einen französischen Zug umsteigen will.

Von Basel kann man per Direktverbindung in viele Nachbarländer reisen.

Zumindest beim Ticketkauf soll es bald einfacher sein. Die Deutsche Bahn setzt dafür einen neuen Datenstandard mit europäischen Nachbar-Bahnen um. Damit bekommt sie Zugriff auf das komplette Ticket-Angebot der anderen Anbieter und umgekehrt.

Nur noch ein Ticket für Oslo-Wien oder Warschau-Barcelona

Die ersten ausländischen Bahn-Unternehmen sollen ab Herbst so an das Verkaufssystem angebunden sein, dass Fahrgäste Tickets direkt über den DB Navigator oder bahn.de kaufen können. Zunächst gelte das für die Österreichischen und die Schweizer Bundesbahnen. In den folgenden Monaten sollten dann weitere Bahn-Anbieter in Europa dazukommen

Reisen quer durch Europa, so verspricht es die Bahn, soll dann per App durchgebucht werden können. Die Verbindungen Oslo-Wien oder Warschau-Barcelona würden dann mit einem Ticket erfasst. Nur noch in Ausnahmefällen sollen zwei oder mehr Tickets ausgestellt werden.