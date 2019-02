Ab März wird die Deutsche Bahn bundesweit an bis zu 800 Baustellen gleichzeitig arbeiten. Die Rekordsumme von 10,7 Milliarden Euro wird in Schienennetz und Bahnhöfe investiert. Das kündigte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Mittwoch (20.02.2019) an. Details über Baumaßnahmen in NRW will die Bahn am Donnerstag (21.02.2019) bekanntgeben. Schon jetzt ist klar: NRW wird die Auswirkungen zu spüren bekommen.